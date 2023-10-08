İsmail Yüksek: Kazanma alışkanlığı çok önemli bir şey Fenerbahçeli İsmail Yüksek, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Müsabakanın ardından konuşan İsmail Yüksek, şunları söyledi:

Liderliği tekrar ele aldığımız için tabii ki mutluyuz, bırakmak da istemiyoruz. Yoğun bir takvimi kazasız atlattığımız için de mutluyuz. Hocamızın da söylediği gibi artık galibiyet serisini saymayı bıraktık. Çünkü kazanma alışkanlığı yakalamak çok önemli bir şey. Bir bütün olarak takım halinde çok iyi durumdayız. Yoğun bir takvimi atlattık. Şimdi milli takıma odaklanma zamanı, inşallah orada da ülkemizi gururlandırırız.

"Ülkemizi Avrupa Şampiyonası'na götürmeye çalışacağız"

İsmail Yüksek, milli takımımızın oynayacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarını, "Ülkemizi bilen, geçmişte ülkemizde çalışan bir hoca. Tekrardan ona da hayırlı olsun. Son kampımızda istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama artık orayı unutup önümüzdeki kampa, Hırvatistan ve Letonya maçlarına odaklanmamız lazım. Yeni bir ekip, yeni gelen oyuncular da olacak. Herkes için umarım hayırlısı olur. Bizim artık oraya odaklanmamız lazım. İnşallah ülkemizi Avrupa Şampiyonası'na götürmeye çalışacağız" şeklinde değerlendirdi.