İsmail Yüksek saha zeminlerini eleştirdi Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, "Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Çok önemli bir virajdı. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Artık ligin boyu azalıyor, final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Umarım sezon sonunda kupayı göğüsleyen biz oluruz" dedi.

"Herkes bu arma için mücadele edecek"

Rade Krunic transferiyle birlikte orta sahada kendisiyle oynaması ve yeni transferler sorulan 25 yaşındaki futbolcu, "Çok değerli, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bundan sonra kimin oynayacağı önemli değil, önemli olan arma. Herkes bu arma için mücadele edecek" şeklinde konuştu.

Zemin tepkisi

Antalya'daki zemin için de konuşan milli futbolcu ayrıca, "Zeminlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mükemmel stadyumlara sahibiz ama zemin konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. Bakımları daha iyi olursa izleyenlere daha güzel futbol izletebilir bu ülke" sözlerini sarf etti.