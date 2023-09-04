İsmail Yüksek'in kırmızı kart gördüğü pozisyon Fenerbahçelileri kızdırdı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.
İlk sarı kartını 78. dakikada gören 24 yaşındaki futbolcu 84. dakikada elle oynama nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İsmail Yüksek'in kırmızı kartı bu sezon Fenerbahçe'nin gördüğü ilk kırmızı kart oldu.
Taraftarın tepkisini çekti
Genç futbolcunun amatörce gördüğü bu kart Fenerbahçe taraftarının tepkisini topladı.
Taraftarlar sosyal medya hesaplarından, "Takımını bu şekilde zora sokarsan formayı kaybedersin" şeklinde yorumlar yaptı.