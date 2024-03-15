İsmail Yüksek'ten Manchester United açıklaması Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyet sebebiyle sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi.

"Rakip iyi mücadele etti"

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, "İstediğimiz oyunu sahada sergileyemedik ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi mücadele etti. Tur geçtiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu sözlerine, "Aslında biz profesyonel futbolcuyuz, maç maç bakmalıyız. Pazar günkü maça daha konsantre olmuş olabiliriz. Ama biz hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz." diye devam etti.

Trabzonspor maçı

Pazar günkü Trabzonspor maçı için konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Önemli bir maç Trabzonspor deplasmanı, o maçı düşünmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz" sözlerini sarf etti.

Manchester United açıklaması

İsmail Yüksek, hafta içinde çıkan, "Hayalim Manchester United'a gitmek" haberleri için şunları söyledi: