İsmail Yüksek'ten şampiyonluk ve Galatasaray sözleri Fenerbahçe'nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan orta sahası İsmail Yüksek, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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ensonhaber.com

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı İsmail Yüksek, Candaş Tolga Işık'ın, Asist Analiz'deki programına katıldı.

Takımının şampiyon olması halinde yapacaklarını dile getiren Yüksek, "Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Her gece şampiyon olursak taraftarlarımızla Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum. Hatta bazen takımdakilerle de konuşuyorum, abi şampiyon olursak şu Bağdat Caddesi'ni yakarız biz diyorum. O anı iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ı tebrik ediyorum"

Ezeli rakibinin 3-2 kazandığı Manchester United ve 3-1 kaybettiği Bayern Münih maçlarındaki performansına dikkat çeken Yüksek, şöyle konuştu:

Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Manchester galibiyetinde geriden gelip kazanmak çok iyiydi. Bayern maçında da 70 dakika çok iyi oynadılar, hakkını verdiler.

"En iyisi Messi"

"Sana göre dünyanın en iyi futbolcusu?" sorusunu da cevaplayan İsmail Yüksek, "Futbolu bıraktığını açıklayana kadar Messi." dedi.

Başarılı performansıyla adından söz ettiren Yüksek, sarı-lacivertlilerde bu sezon 15 maçta görev aldı.

24 yaşındaki yıldız, söz konusu mücadelelerde 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.