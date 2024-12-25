İsmet Taşdemir: Birlik olursak başarırız

İHA

1. Lig lideri Kocaelispor, sezon başından beri takımın başında olan Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile sözleşme imzaladı.

Kocaeli Stadyumu'nda 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan ve kendisini yeşil-siyah renklere bağlayan Taşdemir, camiada birlik ve bütünlüğün devam etmesi halinde sezon sonu hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

"İSMET HOCAMIZI TERCİH ETTİK"

Başkan Recep Durul, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonluk parolasıyla yola çıktığımız sezonda hedeflerimizde en ufak bir sapma yok. Ertuğrul Hocamızın yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İsmet Hocamızın futbolculuk kariyeri çok parlak. İsmet Hoca ülkemizi milli forma altında temsil etmiş birisi. Son 7 yılda 4 önemli başarısı var 3 tanesini şampiyonlukla noktalamış. Baktığınızda büyük bir başarı yakalamış. Bizim de camia olarak genlerimizde mutlak başarı olduğu için İsmet Hocamızı tercih ettik.

"GEREKENLERİ YAPACAĞIZ"

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir sürecin kendilerini beklediklerini dile getirerek, şunları dedi:

Burada geldiğim için, böylesine büyük bir camiada çalışacağım için çok mutluyum. Şuan lider bir takımımız var. Sezon sonu bu işin sonunu getirmek için elimizden gerekeni yapacağız. Tüm camianın parçaları birlik ve beraberlik içinde olmalı. Ben bu camia için savaşacak olmaktan çok mutluyum. Nasip olur da şampiyon olursak böyle bir camia altında başarılı olma hedefi beni çok heyecanlandırıyor. Lider bir takım devraldık. Ertuğrul Hocama da buradan verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Ondan bir bayrak devraldık. Bu bayrakla şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Takımda eksik parçalar olabilir. Belirlediklerimiz dışında neler olup bittiğini takımla çalışmaya başlayınca karar vereceğiz. Liglerin esas zorluğu ikinci yarılarıdır. Dolayısıyla bizi zorlu bir süreç bekliyor. Devre arası takviye ihtiyacımız olan bölgeleri tespit edip gerekenleri yapacağız.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Göze hoş gelmeyen futbol eleştirileri hakkında konuşan Taşdemir, şu şekilde konuştu: