İsmet Taşdemir: Centilmence maç oldu

İHA

1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor, Iğdır FK’yı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Taşdemir, şunları dedi:

İlk maçımıza çıktık. Heyecanlıydık. Çok iyi atmosfer vardı. İtici gücümüze teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli güç. Bizi desteklemeye devam ederlerse takımımızın çok daha iyi devam edeceğiniz düşünüyorum. Bir hafta oldu. Oyuncu kardeşlerimizle sahada çalışma, birebir konuşmalarımızda aktardıklarımızı sahada gerçekleştirdiler. Teşekkür ediyorum onlara. Bizim için güzel maç oldu. Maç başında yarım pozisyon haricinde pozisyon vermeden bitirmek güzel işlerden bir tanesiydi. Sahada oynayan oyuncular çok centilmendi Centilmence maç oldu. Iğdır Futbol Kulübü’ne başarılar diliyorum, biz de yolumuza devam ediyoruz.

"TÜM OYUNCU SEÇİMLERİ TUTTU"

Oyuncu seçimiyle ilgili soruya İsmet Taşdemir, şu yanıtı verdi:

Biraz son maçı baz aldık. Yunus Emre’nin etkili bindirmeleri vardı. Ama orada çok iyi iki tane sol ve sağ bekimiz var. Hiçbiri birbirini aratmayacaktır. Maç maç değerlendirebiliriz. Muharrem’i başka maç için, Yunus Emre’yi başka maç için değerlendirebiliriz. Tutmayacağı maçlar da olabilir. Biz tüm koşulların karmasında takım çıkarıyoruz. Maç sonunda baktığımızda tüm oyuncu seçimleri tuttu, sonradan girenler de katkı sağladılar. Genelde isim bazlı değil takım bazlı gitmeye çalışıyorum. Yunus Emre’yi de önceki oyundan ve cezalardan dolayı tercih ettik.

"HİÇBİR MAÇI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Kupa maçıyla ilgili olarak Taşdemir, şu sözleri kaydetti: