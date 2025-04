1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İsmet Taşdemir, Sakaryaspor ile oynadıkları maçın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"SON MAÇ HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Son maç hepimiz için çok önemliydi. Özellikle hem hedefimiz hem de uzun yıllardır süregelen rekabetin doğrultusunda her anlamda çok önemli ve özel bir maçtı. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli ve özeldi ama bu maç gerçekten çok farklıydı. Bunu biz içeride hissettik. Dolayısıyla oyuncu kardeşlerimin de büyük bir gayretiyle bu özel maçı hanemize yazdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem hedefimiz doğrultusunda hem de bu özel maçı geride bıraktık ama futbol, bir haftada bitmiyor her şey bizim gibi hedefi olan camiasını hak ettiği yere taşımak isteyen bir grup olarak onun zevkini hazzını yaşadık ama bitti.