Kocaelispor, 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan haftada Bandırmaspor ile berabere kalmanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

"RAKİBİN KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçının zor olacağını belirten Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Bu rakibin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla onun için de bir oyun oynayacaklardır. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de 'Şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz.' Şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız inşallah.