İsmet Taşdemir: Zor bir maç bizi bekliyor

İHA

1. Lig takımı Kocaelispor, 16 Mart Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir gözetiminde gerçekleşen idmanda çabukluk ve geçiş antrenmanı çalışıldı.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"RİSKE ATMIŞ OLURUZ"

Mendes’in, Fatih Karagümrük maçına yetişememe durumu olduğuna dikkat çeken Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Mendes, Karagümrük maçına yetişebilirdi ama riske de atmış oluruz. Riske atıp sezonun geri kalanında daha büyük sıkıntılar yaşamak istemiyoruz. Appindangoye ve Ahmet Oğuz'un olmaması da bizi etkiledi. Kurduğumuz bir oyun düzeni vardı oyun düzenimiz biraz değişti. Yeni oynattığımız oyuncularımızda ellerinden geleni yaptılar ama yetmedi. Özellikle geçtiğimiz hafta çok kötü bir oyun oynadık. Bu yeni oynayan oyuncularımızla da alakalı değil. Doğru hazırlanamadığımız, doğru işler yapmadığımız bir ilk yarıyı geride bıraktık ama ikinci yarıda çok daha iyi işler yaptık, maçı kazanabilirdik ama olmadı. Yeni oynayan oyuncularımızın üzerine yüklemek de doğru değil.

"TAKIMDA REHAVET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Takımda rehavet olduğunu düşünmediğini belirten Taşdemir, şu ifadeleri kullandı: