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    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı

    Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmada bazı Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafını tutarak ve ağızlarını kapatarak poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 00:46
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 00:53
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bazı maçlar farklı sonuçlanırken, bol gollü geçeceği düşünülen maçlar ise sürpriz yapıyor.

    Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya'nın karşı karşıya geldiği maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

    Mesut Özil fotoğraflarıyla ağızlarını kapatıp poz verdiler

    Mücadelenin oynandığı Al Bayt Stadyumu'nda maçtan ziyade Katarlı taraftarların hareketi dikkat çekti.

    Katarlı bazı taraftarlar maçın oynandığı stadyumda Mesut Özil fotoğrafları taşırken, ağızlarını kapatarak poz verdi.

    Bazı taraftarlar da Mesut Özil posterleriyle Alman taraftarların arasında dolaştı.

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı #1

    Almanya Milli Takımı protesto etmişti

    Katar'daki Dünya Kupası'nın tartışmaları sürerken; Almanya Milli Takımı, kupadaki ilk maçında Japonya ile karşılaşmıştı.

    Japonya maçından önce kupayı protesto etme amaçlı olduğu iddia edilen bir hareketle; Almanya oyuncularını ağızlarını kapatarak poz vermişti.

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı #2

    Katar taraftarlarının cevabı Mesut Özil

    Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafları ile Almanya Milli Takımı maç oynadığı sırada tribünlerde aynı pozu verdi.

    Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, tartışmalı bir şekilde milli takımı bırakmıştı.

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı #3


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