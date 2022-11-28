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İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı

İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı

Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmada bazı Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafını tutarak ve ağızlarını kapatarak poz verdi.