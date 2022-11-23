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- İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 23.11.2022 - 12:39
2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası'nda ilk 3 gün geride kalırken birbirinden keyifli maçlar futbolseverleri ekran başına kitliyor.
Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan İspanya - Kosta Rika maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
E grubunda yer alan iki takım bugün kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Kosta Rika takımında tanıdık bir isim bulunuyor. Ülkemizde Konyaspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Francisco Calvo Kosta Rika milli takımı kadrosundan yer alıyor.
İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman oynanacak?
İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..