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İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. Günün en kritik maçlarından birinde İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..