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    İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi

    Dünya Kupası finalinin ardından ligler devam ediyor. Futbolseverler, İspanya Ligi'nin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi...
    • 28.12.2022 - 17:28
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    İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi

    2022 FIFA Dünya Kupası, 18 Aralık 2022 tarihinde final maçıyla sonlandı. Verilen aradan sonra lig maçları başlıyor.

    İngiltere Ligi'nin başlamasının ardından İspanya Ligi de futbolseverlerde merak uyandırdı. Dev takımların yer aldığı lig, heyecanla bekleniyor.

    Bu sezon İspanya La Liga maçları S Sport ekranlarında yayınlanıyor. Aynı şekilde maçların özetleri de S Sport 'da olacaktır.

    La Liga 14. hafta Real Madrid ve Cadiz maçının ardından lige ara verilmişti. Uzun süren aradan sonra 15. hafta maç takvimi belli oldu.

    Puan sıralamasının zirvesinde yer alan Barcelona, zirvedeki yerini koruyabilecek mi? Barcelona'yı takip eden Real Madrid ise zirve için yarışacak.

    Çekişmeli geçecek olan 15. hafta maçları yarın başlıyor. İşte İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi...

    İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi #1

    La Liga 15. hafta fikstürü

    29 Aralık 2022

    • Girona – Rayo Vallecano 19:00
    • Real Betis – Athletic Bilbao 21:15
    • Atletico Madrid – Elche 23:30

    30 Aralık 2022

    • Getafe – Mallorca 19:00
    • Celta – Sevilla 21:15
    • Cadiz – Almeria 21:15
    • Valladolid – Real Madrid 23:30

    31 Aralık 2022

    • Barcelona – Espanyol 16:00
    • Real Sociedad – Osasuna 18:15
    • Villareal – Valencia 18:15

    İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi #2


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