İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi

İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi

Dünya Kupası finalinin ardından ligler devam ediyor. Futbolseverler, İspanya Ligi'nin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi...

2022 FIFA Dünya Kupası, 18 Aralık 2022 tarihinde final maçıyla sonlandı. Verilen aradan sonra lig maçları başlıyor.

İngiltere Ligi'nin başlamasının ardından İspanya Ligi de futbolseverlerde merak uyandırdı. Dev takımların yer aldığı lig, heyecanla bekleniyor.

Bu sezon İspanya La Liga maçları S Sport ekranlarında yayınlanıyor. Aynı şekilde maçların özetleri de S Sport 'da olacaktır.

La Liga 14. hafta Real Madrid ve Cadiz maçının ardından lige ara verilmişti. Uzun süren aradan sonra 15. hafta maç takvimi belli oldu.

Puan sıralamasının zirvesinde yer alan Barcelona, zirvedeki yerini koruyabilecek mi? Barcelona'yı takip eden Real Madrid ise zirve için yarışacak.

Çekişmeli geçecek olan 15. hafta maçları yarın başlıyor. İşte İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi...

La Liga 15. hafta fikstürü

29 Aralık 2022

Girona – Rayo Vallecano 19:00

Real Betis – Athletic Bilbao 21:15

Atletico Madrid – Elche 23:30

30 Aralık 2022

Getafe – Mallorca 19:00

Celta – Sevilla 21:15

Cadiz – Almeria 21:15

Valladolid – Real Madrid 23:30

31 Aralık 2022