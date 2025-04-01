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Haber Merkezi

İspanya'da yaşanan bir sakatlık bu kadar da olmaz dedirtti.

İspanya Ligi'nde Celta Vigo, sahasında Las Palmas'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Las Palmas kalecisi Jasper Cillessen, Borja Iglesias ile çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONUCU ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Kaleci Cillessen çarpışmanın etkisiyle acılar içinde yerde kıvranmaya başladı.

Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Hollandalı kalecinin bağırsak yaralanması yaşadığı belirlendi.

BAĞIRSAK AMELİYATI OLDU

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, talihsiz kaleci yaşadığı bağırsak problemi nedeniyle apar topar ameliyata alındı.

Ameliyatın başarılı geçip geçmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.