İspanya, Luis Enrique'yi gönderdi

İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladı. Enrique'nin yerine Luis de la Fuente getirildi.

İspanya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmenin faturasını teknik direktör Luis Enrique'ye kesti.

Yapılan açıklamada; sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla fesh edildiği duyuruldu. Kararın başkan Luis Rubiales ve sportif direktör Jose Francesco Molina tarafından alındığı ve Luis Enrique'ye iletildiği belirtildi.

2018'de göreve getirildi

Marca'da yer alan habere göre; İspanya Futbol Federasyonu'nun Luis Enrique yerine teknik direktör Luis de la Fuente'nin getirileceği iddia edildi.

52 yaşındaki Luis Enrique, İspanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevine 9 Temmuz 2018'de getirildi.

Eleştirilerin odağındaydı

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Luis Enrique, EURO2020'de yarı final başarısı yaşasa da 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştirilerin odağında yer almıştı.

Yeni teknik direktör açıklandı

Öte yandan İspanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Luis de la Fuente olarak belirlendi.