İspanya yolcusu kalmasın! Türk Messi’nin yeni adresini duyurdular… Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in talipleri artmaya devam ediyor. Milli takımın son maçında golüyle tarih yazan Arda Güler’in yeni adresi duyuruldu. İspanya devi düğmeye basıyor…

Süper Lig’de şampiyonluğu kaybetse de Türkiye Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe, yıldız futbolcusuyla gündemden düşmüyor.

Bu sezonki en büyük kazancı olan genç futbolcu Arda Güler, sezon boyunca sergilediği performansla dünya basınında yer alıyor.

En son milli maçta attığı golle tarih yazan Arda Güler’in talipleri bir bir artıyor. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu elinde tutmaya çalışıyor.

Yeni adresi duyuruldu

Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuya İspanya’nın devi Real Madrid talip oldu.

İspanya basınından Marca’nın haberine göre; Arda Güler’in sözleşmesinde 18 milyon Euro gibi bir serbest kalma maddesinin olması sebebiyle Real Madrid’in de bu transfer için yarışa dahil olduğu belirtildi.

Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi durumunda ilk etapta kulübün ikinci takımı olan Real Madrid Castilla'da oynatmak istediği ve zamanla birinci takıma yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan arda Güler, 6 gol, 7 asist kaydetti.