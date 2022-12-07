İspanya'yı reddeden Hakimi, penaltısıyla Fas'a turu getirdi

Fas ile İspanya’nın karşılaştığı maçta tur biletini getiren gol Achraf Hakimi'den geldi. Hakimi, genç yaşlarda teklifini reddettiği İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda yıkan isim oldu.

Fas, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda İspanya ile karşılaştı.

Heyecan dolu maçın normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı.

Mücadelede tur atlayan taraf, seri penaltı atışlarıyla Fas oldu.

İspanyollar üç penaltıda da gol bulamazken, Fas'ın dördüncü penaltısını gole çeviren Achraf Hakimi ülkesine tur biletini getirdi.

Doğup büyüdüğü İspanya'yı turnuvanın dışına itti

Yıldız oyuncunun hayat hikayesiyse bu golü daha anlamlı kıldı.

Madrid'de yaşayan Faslı bir ailede dünyaya gelen ve Real Madrid altyapısında futbola başlayan Hakimi, genç yaşlarda teklifini reddettiği İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda yıkan isim oldu.

Başarılı oyunuyla göz doldurdu

Öte yandan 24 yaşındaki sağ bek, İspanya maçında başarılı performansıyla dikkat çekti.

73 kez topla buluşan Achraf Hakimi, 120 dakika boyunca yüzde 87’lik pas isabet oranı yakaladı. Achraf Hakimi, İspanyol oyuncularla girdiği 10 ikili mücadelenin 7’sinde rakiplerine üstünlük kurdu.

Tecrübeli futbolcu, maçı 3 top kapma ve 2 pas arası yaparak tamamladı.