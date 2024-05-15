İspanyol basını, Arda Güler'i övmeye devam ediyor İspanyol basını, Alaves karşısında ağları sarsan milli futbolcu Arda Güler'in gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunarak "Mübarek adamdan muhteşem gol" yorumunu yaptı.

ensonhaber.com

LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, son üç lig maçında ilk 11'de başlattığı milli futbolcu Arda Güler'i bu kez yedek bırakıp, ikinci yarı oyuna aldı.

Ligdeki 4. golünü kaydetti

Arda, 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken 81. dakikada, ceza sahasının ortasından güzel bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı.

Arda, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Ancelotti'nin bu kez orta sahada denediği Arda, 70. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol pozisyonunu hazırlayan isimlerden biri oldu.

"Mübarek adamdan muhteşem gol"

Medyanın övgüyle bahsettiği Arda, bir kez daha adından söz ettirdi.

19 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmanın ardından İspanyol basınında gündem olmayı başardı.

Milli futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, şunları yazdı:

Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol.

"Yıldızı parıldıyor"

Marca gazetesi, Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.

"Çok faydalı olabileceğini gösterdi"

Sport ise Arda Güler'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: