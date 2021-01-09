İspanyol basını: Atletico Madrid, Falcao'yu istiyor

İspanyol basını, santrfor arayışlarını sürdüren Atletico Madrid'in Galatasaray forması giyen eski golcüsü Radamel Falcao'yu listesine aldığını yazdı.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklenen başarıyı gösteremeyen Radamel Falcao'nun devre arasında takımdan ayrılması beklenirken İspanyol medyasından büyük bir iddia ortaya atıldı.

SIMEONE ALTERNATİF OLARAK DÜŞÜNÜYOR

İspanyol Esdario'ya göre; Diego Costa ile yollarını ayıran Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin eski futbolcusu Radamel Falcao'nun gelmesine sıcak baktığı belirtildi.

Haberde ayrıca Falcao'nun sakatlıklardan dolayı iyi durumda olmadığı kaydedilirken Simeone'nin Kolombiyalı futbolcu için iyi bir alternatif olabilir görüşünde olduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılı forma altında birçok sakatlık geçiren Falcao bu sezon 8 maçta 5 gol 2 asist yaptı.