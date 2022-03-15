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    İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu'nu övdü

    Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, hem ülke basınında hem de yabancı basında yer aldı. Özellikle İspanyol medyasında genç futbolcuya övgüler yağdırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 09:32
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    İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu'nu övdü

    Beşiktaş maçında müthiş bir futbol ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da konuşulmaya devam ediyor.

    Başarılı oyuncunun performansı sonrası Barcelonalı taraftarları korku sardı.

    İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden Marca, Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi.

    İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu nu övdü #1

    ATILAN MANŞETLER

    "İspanya'nın gündeminde Kerem Aktürkoğlu var...

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona sert kayaya çarptı.

    Galatasaray kurası sonrası büyük sevinç yaşayan ve sarı-kırmızılı takımı kolay bir şekilde geçeceğini düşünen Xavi'yi korku sardı."

    İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu nu övdü #2

    "BARÇA'YI TEHDİT EDİYOR"

    İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Marca bu olayı konu aldı.

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Marca gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nu Harry Potter gol sevinciyle andı.

    Barcelona maçında iyi bir performans ortaya koymasını beklediği yazan gazete, "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu, Barça'yı şimdiden tehdit ediyor." başlığını attı.

    İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu nu övdü #3


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