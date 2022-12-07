İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko

İspanyol basını, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’a elenen İspanya’nın oynadığı futbola ateş püskürdü. Pas oyunu eleştirilirken Luis Enrique'nin hayal kırıklığına uğrattığı aktarıldı.

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmalara geçildi.

Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca maç penaltı vuruşlarına kaldı.

Penaltı vuruşlarında rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

AS: Bin pas oyunu duvara çarptı

Fas'ın İspanya'yı elemesiyle birlikte İspanyol basınında sert manşetler atıldı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, takımın binin üzerinde pas yaptığını ancak galibiyete ulaşamadığının altını çizerek "Bin pas oyunu duvara çarptı" ifadelerini kullandı.

Marca: Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu

Ayrıca Fas maçı, 2018 yılında Rusya'ya karşı penaltılarla alınan mağlubiyete benzetildi.

Marca ise maçı "Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu" başlığıyla manşetine taşırken Teknik Direktör Luis Enrique'nin en büyük destekçilerini bile hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

Mundo Deportivo: Tam bir fiyasko

Maçı "tam bir fiyasko" olarak nitelendiren Mundo Deportivo, İspanya'nın tek bir penaltıdan dahi yararlanamadığının altını çizdi.