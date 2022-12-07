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    İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko

    İspanyol basını, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’a elenen İspanya’nın oynadığı futbola ateş püskürdü. Pas oyunu eleştirilirken Luis Enrique'nin hayal kırıklığına uğrattığı aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 15:55
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    İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko

    FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

    Normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmalara geçildi.

    Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca maç penaltı vuruşlarına kaldı.

    Penaltı vuruşlarında rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

    AS: Bin pas oyunu duvara çarptı

    Fas'ın İspanya'yı elemesiyle birlikte İspanyol basınında sert manşetler atıldı.

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, takımın binin üzerinde pas yaptığını ancak galibiyete ulaşamadığının altını çizerek "Bin pas oyunu duvara çarptı" ifadelerini kullandı.

    İspanyol basınından Fas manşetleri: Tam bir fiyasko #1

    Marca: Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu

    Ayrıca Fas maçı, 2018 yılında Rusya'ya karşı penaltılarla alınan mağlubiyete benzetildi.

    Marca ise maçı "Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu" başlığıyla manşetine taşırken Teknik Direktör Luis Enrique'nin en büyük destekçilerini bile hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

    İspanyol basınından Fas manşetleri: Tam bir fiyasko #2

    Mundo Deportivo: Tam bir fiyasko

    Maçı "tam bir fiyasko" olarak nitelendiren Mundo Deportivo, İspanya'nın tek bir penaltıdan dahi yararlanamadığının altını çizdi.

    İspanyol basınından Fas manşetleri: Tam bir fiyasko #3

    İspanyol basınından Fas manşetleri: Tam bir fiyasko #4

    İspanyol basınından Fas manşetleri: Tam bir fiyasko #5


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