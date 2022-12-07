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- İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko
İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko
- Haber Merkezi
- 07.12.2022 - 15:55
FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmalara geçildi.
Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca maç penaltı vuruşlarına kaldı.
Penaltı vuruşlarında rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.
AS: Bin pas oyunu duvara çarptı
Fas'ın İspanya'yı elemesiyle birlikte İspanyol basınında sert manşetler atıldı.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, takımın binin üzerinde pas yaptığını ancak galibiyete ulaşamadığının altını çizerek "Bin pas oyunu duvara çarptı" ifadelerini kullandı.
Marca: Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu
Ayrıca Fas maçı, 2018 yılında Rusya'ya karşı penaltılarla alınan mağlubiyete benzetildi.
Marca ise maçı "Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu" başlığıyla manşetine taşırken Teknik Direktör Luis Enrique'nin en büyük destekçilerini bile hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.
Mundo Deportivo: Tam bir fiyasko
Maçı "tam bir fiyasko" olarak nitelendiren Mundo Deportivo, İspanya'nın tek bir penaltıdan dahi yararlanamadığının altını çizdi.