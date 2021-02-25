İspanyol basınından Mesut Özil'e sert eleştiri

İspanyollar, çıktığı ilk 5 maçta gol veya asist üretemeyen Mesut Özil'i sert bir dille eleştirdi. Marca gazetesi, "Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor" yorumunda bulundu.

Başakşehir'e mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda eden, Galatasaray ve Göztepe yenilgileriyle de liderin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Trabzon'dan 3 puanla dönerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri ve Mesut Özil'i analiz eden İspanyol ve İngiliz gazeteleri, sert eleştirilerde bulundu.

'RÜYA TRANSFER PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ'

İngiliz Mirror gazetesi, ''Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi.'' yorumunda bulundu.

İngilizlerin Mesut Özil değerlendirmesi şu şekilde;





'GOL, ASİST YOK, 3. SIRAYA GERİLEDİLER'

"Mesut, Türk devinde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı. Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendiler, ligde de 3. sıraya gerilediler."

"Bu ayın başında ligin yeni lideri Galatasaray'a yenilmişlerdi. En son orta sıra takımı Göztepe'ye de yenildiler. Özil ve yeni takımı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmüş durumda."





'ŞU AN İÇİN SUÇLAMAK ADİL OLMAZ'

"Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Ligin çok çekişmeli geçtiğini göz önüne alırsak Mesut'un yeni takımını ayağa kaldırmak için hala zamanı var."

İSPANYOLLARDAN SERT YORUM

İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi.

İspanyollar, 32 yaşındaki oyuncu için için şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması iki taraf için de bir rüya gibiydi. Ama hayal ettikleri başlangıcı yapamadılar."





"FENERBAHÇE, MESUT İLE BATIYOR"

"Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor. Real Madrid'in eski oyuncusu, yeni takımında şu ana kadar 5 maça çıktı. Ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı."

"LİDERLİKTEN İNDİLER"

"Mesut'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe, liderlikten indi ve kupadan elendi. 7 Mart 2020'den sonra ilk kez futbol oynayan Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğu kesin. Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 2013/2014 sezonundan sonra ilk kez şampiyon olabilmesi için hemen ayağa kalkmalı ve performansını yükseltmeli."