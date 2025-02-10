İspanyol basınından Youssef En-Nesyri yorumu: Adeta uçuyor

Haber Merkezi
Cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri, son haftalarda sergilediği performansla İspanyol basınının da dikkatini çekti.
Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de oldukça dikkat çekeci bir performans sergilediği ifade edilirken Marca gazetesinde, Faslı futbolcu için "Yürümüyor sahada adeta uçuyor." yorumunda bulunuldu.
PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış