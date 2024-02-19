İspanyollar açıkladı! Marek Hamsik geri dönüyor Napoli'de 12 yıl boyunca forma giyen Marek Hamsik, İtalyan ekibine antrenör olarak geri dönebilir.

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Kariyerinin son dönemlerinde 2021-2023 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor'un formasını giyen ve futbol kariyerini noktalayan Marek Hamsik, bu kez saha kenarında görev almaya hazırlanıyor.

İspanyol basını, 2007-2019 yılları arasında Serie A ekibi Napoli'nin formasını giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren Slovak oyuncunun takıma bu kez antrenör olarak döneceğini belirtti.

Teknik heyetin içinde olacak

Relevo'da yer alan habere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Walter Mazzarri'nin yerine takımın başına Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzano'yu getirmeyi planlıyor.

Calzano'nun Napoli'de göreve başlaması durumunda, şu anda Slovakya Milli Takımı'nda takım menajeri olarak görev yapan Marek Hamsik'in de Napoli'de teknik heyetin içinde olacağı öne sürüldü.

Trabzonspor formasını 65 kez giydi

Trabzonspor kariyerinde 65 resmi maça çıkan 36 yaşındaki isim, bordo-mavili forma altında 6 gol ve 6 asistle mücadele etti.