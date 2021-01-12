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    İspanyollar, Fenerbahçe maçındaki ofsayt çizgisiyle dalga geçti

    İspanyollar, Fenerbahçe maçındaki ofsayt çizgisiyle dalga geçti

    Fenerbahçe-Alanyaspor maçında çekilen ofsayt çizgisi, İspanyolları da hayrete düşürdü. AS gazetesi, Twitter'dan o anın fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 13:35
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    Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçın 20. dakikasında ekranlara gelen görüntü, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

    Sinan Gümüş'ün pasında savunma arkasına sarkan Mame Thiam, ofsayta yakalanmış ancak hakem, VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip atağın sonuçlanmasını beklemişti.

    Ofsayt kararı verilen pozisyonunla ilgili çekilen yamuk çizgi, tartışmalara neden olmuştu.

    İspanyollar, Fenerbahçe maçındaki ofsayt çizgisiyle dalga geçti #1

    AS GAZETESİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu ilginç görüntü İspanyolların da dikkatini çekti.

    AS gazetesi, o anın fotoğrafını şaşkın bir ifadeyle Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Konu hakkında bir açıklama yapan yayıncı kuruluş beIN Sports spikeri, çekilen çizginin kendileriyle alakalı olmadığını belirtmişti.

    Bilindiği gibi VAR odası, TFF'nin Riva'daki binasında yer alıyor.

    İspanyollar, Fenerbahçe maçındaki ofsayt çizgisiyle dalga geçti #2

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