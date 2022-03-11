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    İspanyollardan Arda Turan analizi

    Galatasaray'da Barcelona deplasmanına götürülmeyen Arda Turan, İspanya'da kilosuyla manşete taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 10:16
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    İspanyollardan Arda Turan analizi

    Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Arda Turan, Barselona şehrine götürülmeyerek gündeme gelmişti.

    İspanya'da geçirdiği yılları yeniden yâd etme şansını kaçıran deneyimli futbolcu Katalan basınında da haber oldu.

    "EMEKLİLİK YAKIN GÖRÜLÜYOR"

    Arda Turan'ın son dönemini analiz eden Xavi Sole isimli gazeteci, "Arda’nın, Barcelona’dan ayrıldığından bu yana düşüşü devam ediyor. Fiziksel görüntüsü ile 35 yaşındaki oyuncunun emekliliği yakın görülüyor." ifadelerini kullandı.

    İspanyollardan Arda Turan analizi #1

    İspanyollardan Arda Turan analizi #2

    9 MAÇTA OYNADI

    Arda Turan bu sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşamış, Fatih Terim'in de takımdan ayrılmasıyla iyice gözden düşmüştü.

    Kaptan, eski teknik direktör Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafın ardından Torrent tarafından kadroya alınmamaya başlandı.

    Tecrübeli isim bu sezon tül kulvarlarda sadece 9 maçta 276 dakika oynadı.

    İspanyollardan Arda Turan analizi #3


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