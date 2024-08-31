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İsrail basını çalışıyor: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanamayacak

İsrail basını çalışıyor: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanamayacak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın eşleştiği 8 takım içerisinde yer alan İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv için İsrail basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. İsrailli yayın organı Walla, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile İstanbul yerine tarafsız bir sahada karşılaşacağını yazdı.