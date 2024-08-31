İsrail basını çalışıyor: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanamayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.
İstanbul'da oynanması gereken Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İsrailli yayın organı Walla'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadelenin tarafsız bir sahada oynanabileceği ileri sürüldü.
Haberde, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada oynanacak." ifadelerine yer verildi.
BASKETBOL MAÇLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi.
Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı maçın geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi.
Aynı şekilde Anadolu Efes ile oynayacakları karşılaşmanın ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.
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