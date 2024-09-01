İstanbul derbisinde kazanan yok Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi

1. Lig 4. hafta maçında İstanbul derbisinde Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

İSTANBUL DERBİSİNDE KAZANAN ÇIKMADI

Ümraniyespor'un gollerini 4. dakikada Furkan Apaydın ve 8. dakikada Benny kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 53. dakikada Joao Camacho ve 79. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 7'ye, Fatih Karagümrük ise 3'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.