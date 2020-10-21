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    İstanbul, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

    İstanbul, Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı takımın yarıştığı ilk şehir oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 12:34
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    İstanbul, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

    İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

    4 FARKLI TAKIM ŞEHRİ

    Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir temsil ederken, bu durum yeni bir ilki beraberinde getirdi. İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne 4 farklı takım gönderen ilk şehir oldu.

    Başakşehir tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken diğer İstanbul takımlarından Galatasaray 16, Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kez turnuvaya katılım sağladı.

    İstanbul, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti #1

    İstanbul, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti #2

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