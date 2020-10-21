İstanbul, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

İstanbul, Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı takımın yarıştığı ilk şehir oldu.

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

4 FARKLI TAKIM ŞEHRİ

Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir temsil ederken, bu durum yeni bir ilki beraberinde getirdi. İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne 4 farklı takım gönderen ilk şehir oldu.

Başakşehir tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken diğer İstanbul takımlarından Galatasaray 16, Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kez turnuvaya katılım sağladı.