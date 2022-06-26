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    İstanbul Selimiyespor'da hedef ilk 4

    İstanbul Selimiyespor bugün İstanbul Kurtköyspor ile yarı final eleme müsabakası ile Türkiye genelinde İlk 4 takım arasında kalmak için mücadele edecek.
    • 26.06.2022 - 11:54
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    İstanbul Selimiyespor'da hedef ilk 4

    Sakaryalı Savaş Çetintaş'ın yöneticiliğini yaptığı İstanbul Selimiyespor bugün İstanbul Kurtköyspor ile yarı final eleme müsabakası ile Türkiye genelinde İlk 4 takım arasında kalmak için mücadele edecek.

    İlk maçında Aydın Yıldırımspor’u 4-2 mağlup eden İstanbul ekibi, Yeni Salihlispor’a karşı da 2-0’lık bir galibiyet aldı.

    Grup elemelerinde şampiyon olmuşlardı

    Balıkesir Burhaniye'deki müsabaka bugün saat 18.00 de Selimiyespor 2 hafta önce Sakarya’da yapılan grup elemelerini de kazanarak Şampiyon olarak ayrılmıştı.

    İstanbul Selimiyespor da hedef ilk 4 #1


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