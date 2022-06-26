İstanbul Selimiyespor'da hedef ilk 4

İstanbul Selimiyespor bugün İstanbul Kurtköyspor ile yarı final eleme müsabakası ile Türkiye genelinde İlk 4 takım arasında kalmak için mücadele edecek.

Sakaryalı Savaş Çetintaş'ın yöneticiliğini yaptığı İstanbul Selimiyespor bugün İstanbul Kurtköyspor ile yarı final eleme müsabakası ile Türkiye genelinde İlk 4 takım arasında kalmak için mücadele edecek.

İlk maçında Aydın Yıldırımspor’u 4-2 mağlup eden İstanbul ekibi, Yeni Salihlispor’a karşı da 2-0’lık bir galibiyet aldı.

Grup elemelerinde şampiyon olmuşlardı

Balıkesir Burhaniye'deki müsabaka bugün saat 18.00 de Selimiyespor 2 hafta önce Sakarya’da yapılan grup elemelerini de kazanarak Şampiyon olarak ayrılmıştı.