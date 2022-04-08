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    İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava

    İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava

    İstanbul Valiliği, 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit etti ve dava açtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 16:40
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    Galatasaray'da 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve seçim kararı çıkmıştı.

    İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti.

    Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

    İstanbul Valiliği nden Galatasaray a dava #1

    Seçim iptali gündemde

    Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşraf Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularının kulübe davet etti.

    Sarı-kırmızılılarda dava sonucu usulsüzlük kanıtlanırsa 30 Nisan'da yapılacak seçim iptal olacak.

    İstanbul Valiliği nden Galatasaray a dava #2


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