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DHA

Şişli Feriköy Stadı'nda U-14 Gelişim Ligi'nde yer alan Feriköyspor ile Bahçelievler Olimpikspor, karşı karşıya geldi.

Maç Feriköyspor'un 2-0 üstünlüğüyle devam ederken, Bahçelievler Olimpikspor'un teknik direktörü Suat Şahin, kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Şahin, kırmızı kart gördükten sonra oyuncularını yalnız bırakmamak için saha dışına çıkmak istemedi.

Bunun üzerine öfkelenen hakem Fatih Kesik, oyunu durdurdu ve polis eşliğinde soyunma odasına gitti.

FUTBOLCULAR BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Hakem Fatih Kesik'in bu kararının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, teknik ekip ve futbolcu yakınları kavgayı sakinleştirmek için sahaya girdi. Güçlükle ayrılan kavgada 2 futbolcu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.