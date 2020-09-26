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İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı
TFF 1. Lig'de Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkarttı.
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 16:12
TFF 1. Lig'de 3. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile İstanbulspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
DIOUF, ONUR VE UYGAR ATTI, İSTANBULSPOR KAZANDI
Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşmada İstanbulspor'un golleri; 22 dakikada Papa Diouf,78. dakikada Onur Ergun ve 88. dakikada Uygar Mert Zeybek'ten geldi. Ümraniyespor'un tek golü ise; 56. dakikada Gökhan Süzen'den geldi.
Bu sonuçla İstanbulspor puanını 6 yaparken, Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise aynı haftada Eskişehirspor'a konuk olacak.