İstanbulspor, Adanaspor karşısında hata yapmadı

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1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk takım İstanbulspor oldu

Maçın gollerini 68. dakikada Florian Loshaj ve 83. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

İSTANBULSPOR, ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki puanını 49'a çıkarttı ve son 6 maçta 4. galibiyetini aldı. İstanbulspor, gelecek hafta ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.

Adanaspor ise ligde üst üste 3. maç kaybetmiş oldu. Akdeniz ekibi, 27 puanla 19. sırada yer alıyor.