İstanbulspor - Adanaspor maçında gol sesi çıkmadı

DHA
1'inci Lig'in 12'nci haftasında İstanbulspor, evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Yasin Kol düdük çalarken mücadelede oynadı.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Onur Gülter ve Serdar Osman Akarsu üstlendi.
Karşılaşmada gol sesi çıkmayacak ve maç 0-0 sona erdi.
İKİ TAKIM 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 14'e çıkardı. Adanaspor ise 7 puana yükseldi.
Sarı-siyahlı ekip 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Turuncu-beyazlı ekip ise Sakaryaspor'u evinde konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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