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    İstanbulspor, Altay'ı mağlup etti

    İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 18:34
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    İstanbulspor, Altay'ı mağlup etti

    TFF 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

    GOLLER ISSAK VE ETOGA'DAN GELDİ

    İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Issah ve 78. dakikada Etoga'dan geldi.

    Altay'ın tek sayısını ise 90+5. dakikada Gnanduillet kaydetti. Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 3 yaparken, açılış haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Altay 1 puanda kaldı.

    TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Altay evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.

    İstanbulspor, Altay ı mağlup etti #1

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