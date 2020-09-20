İstanbulspor, Altay'ı mağlup etti

İstanbulspor, Altay'ı mağlup etti

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

GOLLER ISSAK VE ETOGA'DAN GELDİ

İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Issah ve 78. dakikada Etoga'dan geldi.

Altay'ın tek sayısını ise 90+5. dakikada Gnanduillet kaydetti. Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 3 yaparken, açılış haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Altay 1 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Altay evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.