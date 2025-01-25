İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i tek golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbulspor oldu.
Maçtaki tek golü 48. dakikada Kerem Şen attı.
İSTANBULSPOR, ART ARDA 2. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi.
Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 9 maç sonra yenilerek 11. sırada kaldı.
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