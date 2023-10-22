İstanbulspor, Ankaragücü karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

ensonhaber.com Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi. Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım İstanbulspor, 2-1'lik skorla kazandı. İstanbulspor, iki golle kazandı İstanbul ekibinin galibiyet golleri 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti. Bu galibiyetle birlikte İstanbulspor 5 puana ulaşırken, Ankaragücü 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Hakan Yakın'la ilk galibiyet geldi Ankaragücü maçı öncesinde ligde galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Emre Belözoğlu, 100. maçında yenildi Ankaragücü'nün başındaki ikinci lig maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk yenilgisini aldı. Ayrıca Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 100. maça çıkmış oldu.