İstanbulspor, Ankaragücü karşısında tek golle güldü

Haber Merkezi
1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım İstanbulspor, 1-0'lık skorla kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü, 68. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.
İSTANBULSPOR, PUANINI 36 YAPTI
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 36 puana yükseldi. Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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