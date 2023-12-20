İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: İsterlerse küme düşürsünler, yeter ki adalet olsun İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahadan çekildikleri Trabzonspor maçının ardından konuştu. Sarıalioğlu, "Ceza yemişiz ya da küme düşmüşüz o sorun değil. Yeter ki adalet olsun" dedi.

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Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi.

Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Trabzonspor maçında gerçekleşen "sahadan çekilme" olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

"Sahadan çekilme kararının salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir"

Bayram Saral, sözlerine şu şekilde başladı:

Sahadan çekilme kararının Trabzonspor ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararının salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir.

"TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz"

Saral, TFF ve MHK'ye olan güvenlerini kaybettiklerini söyledi.

Tepkilerimizin TFF karşısında göz ardı edilmesi sonrasında dünkü hakem hataları bardağı taşıran son damla olmuştur. Onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz.

"Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu değildir"

Olayların Trabzonspor maçında olmasının tesadüf olduğunu belirten Sarıalioğlu, şunları dedi:

Bu olayın Trabzonspor maçına rastlaması tesadüftür. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu değildir.

"Yeter ki adalet olsun"

Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüklerini belirtti.

TFF'den saat 3'te aradılar. Sayın Büyükekşi ile konuştuk ve sezon başından bu yana ne düşünüyorsam söyledim. Asla arkasından hiçbir şey konuşmadım. Onun yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Bize daha önce talep etmemize rağmen randevu vermediler. Bugün aradılar ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler. Ceza yemişiz ya da küme düşmüşüz o sorun değil. Yeter ki adalet olsun.

"Sporculara galip gelmiş gibi primlerini vereceğim"

Sporcular ve teknik ekipten özür dilediğini belirten Sarıalioğlu, şu sözleri sarf etti: