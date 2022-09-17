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- İstanbulspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
İstanbulspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
- 17.09.2022 - 19:50
- Güncelleme : 17.09.2022 - 20:22
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19' İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanattan topla buluşan Muammer tek pasla Topalli'yi kaleci Ersin ile karşı karşıya bıraktı. Topalli'nin aşırtma denemesi zayıf kaldı.
18' Salih Uçan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Muleka ortasını yaptı. Savunmadan seken top kaleci Jensen'de kaldı.
12' Masuaku'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes kontrolü sağlayamadı ve top doğrudan kaleci Jensen'e gitti.
10' Hakemin çift vuruş kararı sebebiyle eğer N'Koudou'nun vuruşu direkt kaleye gitseydi geçerlilik kazanmayacaktı ancak Jensen topu içeri çelince gol geçerlilik kazandı.
8’ Gol… İstanbulspor 0-1 Beşiktaş (N’Koudou)
6' Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
2' Josef'in uzun pasında sol kanattan hareketlenen N'Koudou, kaleci Jensen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar korner.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topalli, İbrahim Yılmaz, Emir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, N'Koudou, Weghorst