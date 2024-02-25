İstanbulspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
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1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

İlk 11'ler

İstanbulspor: Alp, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy