İstanbulspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Alp, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
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