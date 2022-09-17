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İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR ise Serkan Tokat oldu.