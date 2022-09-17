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    İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

    İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR ise Serkan Tokat oldu.
    • 17.09.2022 - 13:46
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    İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

    Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Takımlarda son durum

    Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.

    Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

    Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

    VAR hakemi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu zorlu karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR ise Serkan Tokat oldu.


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