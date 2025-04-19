İstanbulspor, Erzurumspor FK deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan, 2-1'lik skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.
İSTANBULSPOR 2 GOLLE GÜLDÜ
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Abdullah Dıjlan Aydın ve 65. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra'dan geldi.
Erzurumspor FK'nın golünü 72. dakikada Furkan Özhan kaydetti.
ERZURUMSPOR FK, 58 PUANDA KALDI
Süper Lig hesapları yapan ve iki hafta kaybettikten sonra yeniden kazanan İstanbulspor, puanını 55'e yükseltti.
İkincilik iddiasını sürdürmek isteyen ancak ağır bir kayıp yaşayan Erzurumspor FK, 58 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Gelecek hafta Erzurumspor FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Pendikspor'u ağırlayacak.
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