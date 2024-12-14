İstanbulspor, Erzurumspor FK karşısında üç golle güldü

1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 3-2'lik skorla kazandı.
İSTANBULSPOR, 3 GOLLE KAZANDI
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Vorobjovas, 72. dakikada Kubilay sönmez ve 90+3.dakikada Diarra kaydetti.
Erzurumspor FK'nın gollerini ise 23. dakikada Mamba, 77. dakikada Roshi attı.
ERZURUMSPOR FK 28 PUANDA KALDI
İstanbulspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise 2 maç sonra puan kaybetti.
Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 23'e çıkardı. Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış