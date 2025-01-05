İstanbulspor, Esenler Erokspor karşısında zorlanmadı

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1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip İstanbulspor 4-0'lık skorla kazandı.

İSTANBULSPOR, 4 GOLLE KAZANDI

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri; 23'te Racine Coly, 48'de Gaoussou Diarra, 90+1'de Ali Yaşar ve 90+6'da Dijlan Aydın kaydetti.

ESENLER EROKSPOR, 22 PUANDA KALDI

Bu galibiyetle ev sahibi ekip İstanbulspor, puanını 27 yaptı. Esenler Erokspor, 22 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında İstanbulspor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Esenler Erokspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.