İstanbulspor evinde Hatayspor'u yendi

Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle birlikte 13. hafta maçları başladı.
Haftanın açılışında Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi takım İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbulspor, iki golle güldü
İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou kaydetti.
Konuk ekip Hatayspor'u tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov attı.
Hatayspor, 17 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Hatayspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
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