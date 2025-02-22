İstanbulspor, Fatih Karagümrük karşısında iki golle güldü

Haber Merkezi
1.Lig'in 26. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadığlu Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip İstanbulspor 2-0 kazandı.
İSTANBULSPOR, İKİ GOLLE KAZANDI
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Yunus Bahadır ile 83. dakikada Florian Loshaj kaydetti.
KARAGÜMRÜK, 46 PUANDA KALDI
Bu galibiyetin ardından İstanbulspor, puanını 39 yaptı. Fatih Karagümrük 46 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'a konuk olacak.
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