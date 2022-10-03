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- İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
- 03.10.2022 - 22:08
Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.
Karagümrük, ilk yarıyı önde kapattı
Fatih Karagümrük karşılaşmada Mbaye Diagne'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İstanbulspor, geri döndü
İstanbulspor, 69. dakikada Eduard Rroca'nın attığı golle skora denge getirdi. Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri bu golden 5 dakika sonra ise 74. dakikada Jetmir Topalli'nin attığı golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve İstanbulspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İstanbulspor 8 puana yükseldi
Bu sonucun ardından İstanbulspor, 8 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.