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    İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
    • 03.10.2022 - 22:08
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    İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

    Karagümrük, ilk yarıyı önde kapattı

    Fatih Karagümrük karşılaşmada Mbaye Diagne'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İstanbulspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #1

    İstanbulspor, geri döndü

    İstanbulspor, 69. dakikada Eduard Rroca'nın attığı golle skora denge getirdi. Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri bu golden 5 dakika sonra ise 74. dakikada Jetmir Topalli'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

    Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve İstanbulspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    İstanbulspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #2

    İstanbulspor 8 puana yükseldi

    Bu sonucun ardından İstanbulspor, 8 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

    İstanbulspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #3

    İstanbulspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #4

    İstanbulspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #5


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