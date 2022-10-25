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    İstanbulspor, Fatih Tekke'yi açıkladı

    İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
    • 25.10.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:26
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    İstanbulspor, Fatih Tekke'yi açıkladı

    Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbulspor hocası Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.

    İstanbul ekibi Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Fatih Tekke ile el sıkıştığını duyurdu.

    Sarı-siyahlı kulüp bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşırken, "FATİH'in geldi İstanbul" ifadelerine yer verdi.

    İstanbulspor, Fatih Tekke yi açıkladı #1

    İlk maçı Fenerbahçe ile olacak

    İstanbulspor, Süper Lig'de 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

    Daha önce de İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke, takımının başındaki ilk maçını 30 Ekim'de sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

    Osman Zeki Korkmaz başarılı olamamıştı

    Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkarmış ancak bu sezon lige istediği gibi başlayamamıştı.

    Genç çalıştırıcı ligde oynadıkları 10 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenildi aldı.

    İstanbulspor, Fatih Tekke yi açıkladı #2


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